Maltempo Valle d’Aosta: blackout e scuole chiuse in diverse località [ELENCO]

Maltempo e allerta valanghe in Valle d’Aosta con scuole chiuse e blackout elettrici in alcune delle nove localita’ valdostane isolate da lunedi’ 8, e almeno per tutta la notte. Da martedi’ 10 la chiusura dei plessi scolastici non riguarda piu’ soltanto la frazione di Breuil-Cervinia ma anche quelli di Valtournenche capoluogo, a causa dei problemi legati alla viabilita’ e allo sgombero neve.

Per le difficolta’ di spostamento dei docenti che abitano in altri paesi, scuole chiuse anche a Gressoney-La-Trinite’ (dove si sono verificati alcuni problemi alla rete elettrica) e Saint-Jean, come ad Ayas (dove e’ isolata la localita’ di Antagnod). A Cogne la commissione valanghe si riunira’ alle 7.30.

“Le basse temperature potrebbe agevolare l’eventuale riapertura. La Valnontey e’ ancora isolata per l’enorme valanga caduta, come Lillaz per il pericolo slavine. Oggi abbiamo fatto un convoglio per portare a valle chi aveva necessita’”, dice il sindaco, Franco Allera.

A causa del Maltempo, a Valgrisenche “buona parte del territorio e’ senza elettricita’. Si e’ spezzato il cavo della media tensione, che e’ in una zona soggetta a pericolo valanghe. Aspettiamo l’intervento dei tecnici di Deval con un gruppo elettrogeno”, spiega il sindaco, Riccardo Moret.

“Domani faremo un sorvolo in elicottero per capire il pericolo in atto. Valuteremo la possibilita’ di creare una piccola finestra per alcuni turisti che devono scendere”, aggiunge. In Val di Rhemes “l’obiettivo e’ portare a valle chi vuole scendere e consentire ai tecnici Deval di intervenire. Auspichiamo di riaprire la strada giovedi’”, spiega Corrado Oreiller, sindaco di Notre-Dame. Sono 144 infatti le utenze scollegate dalla rete di distribuzione (ma circa 130 di loro sono attualmente rifornite da una centrale idroelettrica).

A Valsavarenche (con 554 utenze scollegate dalla linea elettrica e dove e’ saltata la linea telefonica, fissa e mobile) “sono cadute due grosse valanghe sotto casa Rovenaud, si sta lavorando per ripristinare la pista di collegamento con il paese”, spiega il vicesindaco, Luca Solferino.