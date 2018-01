Maltempo Valle d’Aosta: “Il sistema regionale ha reagito bene”

“Il sistema regionale ha reagito con efficacia a fronte di una criticita’ particolarmente intensa, ringrazio tutto il sistema di protezione civile regionale, le forze dell’ordine e quanti hanno lavorato per contenere al massimo i disagi per la popolazione e i turisti presenti nella nostra Regione”. Lo ha detto il presidente della Regione, Laurent Vie’rin, che oggi ha coordinato la riunione del Comitato di Protezione civile, in forma ristretta, dedicata alla situazione relativa alla criticita’ meteorologica e viaria dopo l’ondata di Maltempo.

Secondo quanto e’ emerso oggi, tutte le strade, con l’eccezione del tratto comunale compreso tra le frazioni di Clemensod e Arlod, a Nus, sono aperte al traffico. Non vi sono comuni, localita’ o frazioni isolate e non sono state registrate emergenze di carattere tecnico o sanitario riconducibili alla situazione meteorologica.

Dopo una breve attenuazione delle precipitazioni – secondo le previsione del Centro funzionale regionale – nelle giornate di oggi e domani, si verifichera’ un sensibile peggioramento delle condizioni meteorologiche a partire dalla tarda mattinata di domenica 7 gennaio con progressiva intensificazione dei fenomeni fino a lunedi’ sera.