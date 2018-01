Maltempo Valle d’Aosta: 882 utenze senza energia elettrica

Le utenze senza energia elettrica in Valle d’Aosta a causa del maltempo sono 882: la situazione più critica in Valsavarenche, con 554 utenze scollegate. “Ieri sera e’ andata via la corrente e non funzionano i telefoni, ne’ i fissi ne’ i cellulari. Dal paese sono in contatto con la protezione civile attraverso le radio“, spiega il vicesindaco Luca Solferino.

A Gressoney sono 64 le utenze senza energia elettrica, a Chamois 24, 4 a Perreres, a Torgnon 15, a Fontainemore 48, a Morgex 17 e alcune anche a La Thuile.