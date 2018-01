Maltempo Valle d’Aosta: strade chiuse e disagi

La Presidenza della Regione Autonoma Valle d’Aosta rende noto che, a causa della nuova ondata di maltempo che interessa il territorio regionale, sono chiuse le seguenti strade: Valsavarenche – SR 23 Chiusa dalle 18.30 del 7 gennaio dalla frazione Eaux-Rousses alla frazione Pont per pericolo valanghe con ordinanza. Rhêmes-Saint-Georges – SR 24 Chiusa l’8 gennaio dalla frazione Proussaz per pericolo valanghe con ordinanza n 2/2018. Rhêmes-Notre-Dame – SR 24 Chiusa l’8 gennaio su tutto il territorio comunale per pericolo valanghe con ordinanza n 3/2018. Gaby – Strada comunale per Niel – Chiusa dalla frazione Chiva alla frazione Niel per pericolo valanghe con ordinanza. Brissogne – Strada comunale Ayettes-Pollein – Chiusa per pericolo valanghe. Nessuna località è isolata.