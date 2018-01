La Centrale operativa della Polizia Municipale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che questa sera, a partire dalle ore 20, vista la previsione di abbassamento delle temperature, entreranno in azione i mezzi spargisale. I mezzi interverranno nei punti più critici del sistema stradale comunale, come sovrappassi, sottopassi e rotatorie per prevenire la possibile formazione di ghiaccio.