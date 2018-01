Maltempo, vento forte abbatte un albero: 2 feriti in Val d’Aosta 

Un albero abbattuto dal vento forte ha colpito una coppia di villeggianti torinesi impegnati in un’escursione a Cogne. I due, lui di 54 anni, lei di 49, sono stati portati in pronto soccorso ad Aosta. Con loro un bambino, che non ha avuto bisogno di cure mediche. La diagnosi e’ ancora in corso. Al momento pare che il padre abbia riportato alcuni traumi, la madre ferite meno importanti.

I tre stavano passeggiando lungo la strada innevata della Valnontey, quando l’albero e’ caduto, investendoli. Nel territorio del comune ai piedi del Gran Paradiso, fa sapere il Corpo forestale della Valle d’Aosta, sono un centinaio le piante abbattute dal vento forte. Una situazione analoga si riscontra in altri comuni dell’Alta Valle: i vigili del fuoco sono intervenuti per diverse bonifiche a Introd, Morgex, Cogne, La Salle, Saint-Nicolas. La situazione e’ monitorata.