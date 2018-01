Maltempo, forte vento nelle Marche: precauzioni nel porto di Ancona 

Forte maltempo e disagi un po’ in tutte le Marche a causa delle forti raffiche di vento e in qualche caso pioggia e grandine. Nel porto di Ancona sono state adottate precauzioni per l’ingresso e l’uscita delle navi, con un maggior numero di rimorchiatori e più spazi di attracco lungo le banchine. I vigili del fuoco sono intervenuti per rami e piante pericolati cadute lungo la strada ad Ancona, Urbino, Macerata, dove il vento ha anche scoperchiato il tetto di un palazzo. A Morro d’Alba (Ancona) un ramo e’ caduto su un’automobile in transito, danneggiandola, ma senza feriti.