Il maltempo che ha colpito la costa Atlantica degli Stati Uniti con la tempesta Grayson ha causato non pochi problemi anche a chi era in mare per un crociera. Nel video , postato da Christina Mendez su Twitter , le immagini della nave Norwegian Cruise Line che si trova nel bel mezzo della tempesta.

MeteoWeb

Mare in tempesta, la crociera è un inferno [VIDEO]

ADNKRONOS