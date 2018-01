Meteo USA: gli ultimi aggiornamenti sulla violenta tempesta che sta flagellando gli Stati Uniti

Nonostante stiano già vivendo alcune delle condizioni meteorologiche più fredde dei loro ultimi anni, i residenti del Midwest e del nord-est degli USA saranno ancora nella morsa dell’aria artica oggi, sabato 6 gennaio. L’aria gelida nella regione segue le condizioni “blizzard” che hanno devastato la costa del nord-est. Questa nuova ondata di aria fredda sarà addirittura più estrema dei livelli di freddo vissuti alla fine del 2017 e all’inizio del 2018 nel Midwest, nella parte interna del sud e negli Appalachi centrali. Le temperature attuali potrebbero raggiungere i punti più bassi della stagione nelle regioni costiere del nord-est, come a Washington, Philadelphia, New York City e Boston durante la prima parte del weekend. Secondo gli esperti di AccuWeather le temperature percepite dalle persone saranno inferiori dai 5 ai 20 gradi rispetto alle temperature attuali, soprattutto in alcune parti del nord-est a causa delle condizioni estreme.

Nel nord-est, si prevede che le temperature massime in molte aree costiere rimangano intorno ai -12° C nella giornata di sabato. Solo le aree vicino alla Chesapeake Bay scivoleranno fino ai -6° C. Ma tra sabato notte e domenica si prevede che le temperature precipitino nel nord-est. Domenica mattina il record di -18° C di Boston del 1896 potrebbe essere infranto, così come molti altri record minimi degli ultimi anni del 1800 in alcune parti del nord-est. Le aree dove c’è molta neve al suolo e dove i venti caleranno, mostrando cieli sereni, possono aspettarsi un calo ripido delle temperature. Un vento pungente accompagnerà queste condizioni gelide, rendendole ancora più rigide. Per tutta la giornata di sabato le temperature percepite nel nord dello stato di New York e nel New England saranno di -28° C, secondo i meteorologi di AccuWeather.

Dall’inizio della prossima settimana, una tempesta in avvicinamento con neve, ghiaccio e pioggia provocherà il ritiro dell’aria più fredda verso il Canada, permettendo alle temperature di tornare a livelli vicini alla norma per un breve periodo.