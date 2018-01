Milano, treno deragliato a Pioltello: operai sorpresi al lavoro nell’area sequestrata

Emergono nuovi particolari nell’inchiesta in merito al treno deragliato a Pioltello. Oggi quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal “punto zero” della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso è deragliato il treno 10452, provocando 3 morti e 46 feriti.

I quattro operai si trovavano all’interno dell’area posta sotto sequestro dalla magistratura e per questo sono stati accompagnati in Questura per essere identificati. Nei loro confronti potrebbe scattare una denuncia per violazione di sigilli.

Secondo quanto riferito da fonti della polizia e da alcuni testimoni, gli operai stavano effettuando rilievi con uno strumento. Sono in corso accertamenti per capire che tipo di macchinario avessero e per cosa servisse. La polizia intende verificare se si tratti di veri operai di Rfi o se invece indossassero soltanto pettorine dell’azienda. Non hanno fornito spiegazioni.