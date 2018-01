Ricerca: 42 milioni di molecole proteiche in una sola cellula

Una sola cellula contiene ben 42 milioni di molecole proteiche. Lo ha rivelato, calcolandolo per la prima volta con precisione, un team di ricercatori guidati da Grant Brown, professore di biochimica presso il Donnelly Center for Cellular and Biomolecular Research dell’Università di Toronto (Canada). Analizzando i dati di quasi due dozzine di ampi studi sulla presenza di proteine nelle cellule del lievito, il team è stato in grado di produrre per

la prima volta stime affidabili, riporta la rivista ‘Cell Systems’. Il lavoro è stato svolto in collaborazione con Anastasia Baryshnikova, principal investigator di Calico, società di biotecnologia fondata da Google che si concentra sull’invecchiamento.

Le proteine ​​formano le nostre cellule e fanno la maggior parte del lavoro al loro interno. In questo modo, danno vita al nostro codice genetico. Ma qual è il motivo per cui gli scienziati sono così interessati a ‘contare’ le molecole interne a una cellula? Brown spiega: “La cellula è l’unità funzionale della biologia, ed è una naturale curiosità per noi voler sapere cosa e quanto ci sia al suo interno”. Ma oltre alla curiosità, c’è un’altra ragione: molte malattie sono causate dalla scarsa o eccessiva presenza di una determinata proteina. Più aumenta la conoscenza di come si controlla il numero di proteine, meglio la ricerca sarà in grado di risolvere quesiti della medicina.