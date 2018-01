Monossido di carbonio: tre persone soccorse in una casa nel Mugello

I vigili del fuoco sono intervenuti a Borgo San Lorenzo, in via Benedetto Croce, su richiesta del 118 per la verifica di monossido di carbonio in un’abitazione dove sono state soccorse tre persone per sintomi da inalazione di gas. I tre, marito e moglie di 84 e 78 anni, piu’ un parente di 69 anni, sono stati soccorsi sul posto e portati in ospedale per gli accertamenti e le cure necessari.

Secondo quanto appreso, per i malesseri, i due coniugi non riuscivano a camminare, il congiunto si’. Successivamente, i vigili del fuoco dopo i loro accertamenti hanno confermato la presenza del gas dentro l’appartamento anche se la casa era gia’ stata areata dal personale del 118. In base a prime valutazioni, emerge che lo sprigionamento di monossido di carbonio vada attribuito non alla caldaia, che e’ all’esterno dell’abitazione, ma a fumi residui diffusi da quanto bruciato nel camino acceso ieri.