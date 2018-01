Morta improvvisamente Dolores O’Riordan, la cantante dei “The Cranberries”: aveva 46 anni, mistero sulle cause

Shock nel mondo della musica. Dolores O’Riordan, la cantante irlandese del gruppo “The Cranberries”, è morta improvvisamente. Lo ha fatto sapere la sua agente Lindsey Holmes tramite una nota, citata dai media irlandesi. Aveva solo 46 anni.

“La cantante della band irlandese The Cranberries era a Londra per una breve sessione di registrazione. Non sono disponibili al momento ulteriori dettagli. I familiari sono distrutti dall’aver appreso la notizia e hanno chiesto di rispettare la loro privacy in questo momento molto difficile”, afferma la nota.

I The Cranberries hanno dominato il panorama musicale internazionale dagli anni ’90 in poi, con le famosissime Dreams, Animal instinct, Zombie, solo per citare alcuni brani. La voce di Dolores, calda e unica nel suo stile, riusciva a unire il lato rock e romantico dell’anima. La musica perde così una delle sue perle più rare. Si attendono aggiornamenti.

Nell’estate del 2017 la band, che era attesa anche in Italia, aveva annullato il tour europeo. La Live Nation aveva spiegato che “i medici hanno ordinato a Dolores O’Riordan di non riprendere il tour come programmato, affinché possa completare le terapie che sta seguendo e raggiungere una piena guarigione”.

“E’ con enorme dispiacere – aveva commentato il gruppo – che cancelliamo questi concerti. Dolores sta facendo grandi progressi, tuttavia non vogliamo mettere a rischio la sua ripresa. Eravamo entusiasti di essere tornati in tour a condividere la nostra musica con i nostri fan, e non vediamo l’ora di tornare sul palco quanto prima”.