MSC Crociere presenta una grande novità: l’India e nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti [INFO e DETTAGLI]

MSC Crociere, la più grande compagnia crocieristica del mondo a capitale privato, sta potenziando la propria offerta grazie all’aggiunta di nuovi itinerari negli Emirati Arabi Uniti introducendo una seconda nave, MSC Lirica. Con nuove crociere da 11 e 14 notti, MSC Lirica debutterà negli Emirati Arabi Uniti a novembre 2018, offrendo itinerari più lunghi, due overnight a Dubai e, per la prima volta, crociere in India. L’arrivo di MSC Lirica arricchisce l’offerta della Compagnia per la stagione invernale 2018/2019 con la possibilità di scegliere vacanze più lunghe e scoprire nuove destinazioni.

Gianni Onorato, CEO di MSC Crociere, ha affermato con entusiasmo: “Questa sarà la nostra settima stagione negli Emirati Arabi e abbiamo riscontrato una forte domanda per il prodotto MSC Crociere da Dubai ed Abu Dhabi. Grazie al programma Fly & Cruise gli ospiti di tutto il mondo potranno scoprire le bellezze della regione araba a bordo di MSC Lirica. Le nostre moderne navi e la nostra esperienza, sono una valida attrattiva per chi vuole scoprire e vivere il fascino degli Emirati Arabi. L’introduzione dell’India negli itinerari invernali 2018/2019 di MSC Crociere dimostra come il nostro significativo piano di investimenti ci consenta di espandere la nostra presenza globale e di affermarci in un mercato ad alto potenziale, di cui prevediamo una crescita considerevole nei prossimi anni.”

Alla scoperta dell’India

Quest’anno, per la prima volta, MSC Crociere offrirà ai suoi ospiti crociere in India con partenza da Dubai. Gli ospiti esploreranno la vivace Abu Dhabi, per poi proseguire verso la tranquilla e pittoresca capitale dell’Oman, Muscat, prima di attraversare il Mar Arabico e approdare a Mumbai, la porta d’ingresso dell’India. Energica ed eccitante, Mumbai è il luogo in cui le culture si incontrano. Perditi tra le grandiose architetture coloniali che l’India ha da offrire, o fai un salto in uno dei tanti bazar e templi nascosti dietro ogni angolo. Il viaggio offre anche la possibilità di rifugiarsi al tramonto del sole sulle spiagge dorate di Goa o scoprire le gemme nascoste di Mangalore. Dal fragore vivace alla totale tranquillità, vivi l’esclusiva esperienza in India a bordo di MSC Lirica.

Alla ricerca del sole

Per chi è alla ricerca di una vacanza più lunga e vuole lasciare l’inverno a casa, gli itinerari da 11 notti di MSC Crociere da Dubai e Abu Dhabi rappresentano la soluzione ideale.

Gli itinerari comprendono diverse bellissime località sulla spiaggia. Sir Bani Yas, oasi unica, in esclusiva per MSC Crociere un giorno alla settimana, si presenta agli ospiti con spiagge incontaminate, attività acquatiche e accesso alla più grande riserva naturale della regione. Pearl-Qatar, meravigliosa isola artificiale di Doha, vanta anch’essa lunghe spiagge, una vasta gamma di negozi e oltre 100 bar e ristoranti. Khasab in Oman, è una delle città più sorprendenti della penisola arabica, dove l’acqua turchese rinfresca le calde spiagge da cui si può ammirare l’imponente e storico forte. Manama, affascinante capitale del Bahrain, è una metropoli in fermento dove cultura ed edifici storici si mescolano a grattacieli moderni e all’avanguardia.

Escursioni a terra ad ogni tappa

Sono davvero tantissime le escursioni proposte da MSC Crociere ed è possibile prenotarle in modo facile ed immediato. Tutti quelli che prenotano in anticipo possono beneficiare di uno sconto del 20%. Di seguito alcune delle escursioni più gettonate:

Dubai – L’ESCLUSIVA DUBAI: BURJ KHALIFA E PRANZO AL BURJ AL ARAB

Questa escursione comprende alcuni dei simboli più iconici di Dubai, dal Dubai Mall, all’edificio più alto del mondo, l’incredibile Burj Al Khalifa, al famoso hotel di lusso a sette stelle Burj Al Arab e infine il Palm Jumeirah, l’arcipelago artificiale a forma di palma. Immancabile la visita al famoso mercato dell’oro di Dubai per assaporare il tradizionale stile di vita della città vecchia.

Abu Dhabi – IL MUSEO DEL LOUVRE E LA SCOPERTA DI ABU DHABI

Definita la “Manhattan d’Arabia”, questo tour permette di ammirare la città da diversi punti e, fino ad arrivare all’incredibile nuovo Louvre di Abu Dhabi, il più grande museo d’arte della penisola arabica, dopo aver visitato la maestosa Sheikh Zayed Grand Mosque, capolavoro dell’architettura islamica moderna.

Bahrain – IL CIRCUITO AUTOMOBILISTICO INTERNAZIONALE DEL BAHARAIN

Per chi è appassionato di velocità e motori, è possibile effettuare una visita da capogiro allo splendido Circuito Internazionale del Bahrain, a bordo di un veicolo 4×4 in un emozionante rally attraverso il deserto del Sakhir. Un’escursione per veri avventurieri!

Muscat – LA CITTA’ MISTICA

Questa escursione permette agli ospiti di entrare in contatto con il patrimonio spirituale e culturale dell’Oman, in un tour che parte dalla Grande Moschea, attraverso la vecchia Muscat e il Souk Muttrah, uno dei tradizionali mercati dell’Oman. Gli ospiti si fermano anche al Museo Bait Al Zubair, alla scoperta di reperti archeologici e dei tradizionali abiti e gioielli dell’Oman.

Qatar – SAFARI NEL DESERTO E RELAX IN SPIAGGIA

Per comprendere l’unicità del Qatar, è d’obbligo un viaggio nel deserto per vivere l’esperienza tra le ondulate dune di sabbia fino ad arrivare al campo Gulf Adventure; un’oasi di tranquillità situata nel deserto arabo, baciata dalle acque blu del Golfo Persico.

Goa – COCCODRILLI, MANGROVIE E CROCIERA SUL FIUME

Qui gli ospiti scopriranno i verdi paesaggi di Goa in una crociera sul fiume unica nel suo genere per ammirare le mangrovie dove scorre il fiume Cumbarjua, la varietà di uccelli e i coccodrilli d’acqua dolce, che rappresentano sicuramente uno degli spettacoli da ricordare.

Mumbai – Overland verso il TAJ MAHAL

Questo tour di tre giorni porta gli ospiti nelle città di Mumbai, Nuova Delhi, Fatehpur Sikri, Agra – sede del mozzafiato Taj Mahal – e Cochin. Con due notti in hotel di lusso, vivi l’esperienza di un tour dei monumenti più famosi e memorabili dell’India.

New Mangalore – JAIN E UDUPI TEMPLES

Questo tour porta gli ospiti a visitare i famosi templi giainisti di Mangalore. La visita al tempio di Moodbidiri del XV secolo e al Tempio di Krishna di Udupi rappresenta una vera e propria occasione per immergersi nel patrimonio dell’India.

Un’avventura grandiosa!

Per coloro che cercano esperienze più avventurose, i Grand Voyages offrono un’opportunità unica per attraversare lo storico Canale di Suez. MSC Lirica parte da Venezia il 2 novembre e arriva a Dubai il 18 novembre 2018 per poi tornare nel Mediterraneo il 15 marzo 2019.

MSC Lirica offrirà dieci crociere da Dubai o Abu Dhabi con pacchetti Fly & Cruise, a partire da 1099 euro con volo incluso (tasse portuali incluse, quote di servizio non incluse).

Completamente rinnovata, facente parte del programma Renaissance da 200 milioni di euro di MSC Crociere, MSC Lirica rappresenta il massimo dello stile e del comfort in mare. Questa nave moderna offrirà servizi di ristorazione gourmet con il meglio della cucina mediterranea e internazionale, intrattenimento esclusivo, facilities per famiglie e per i più piccoli, benessere di lusso e sistemazioni per soddisfare ogni esigenza.

Anche MSC Splendida sarà presente negli Emirati Arabi Uniti per la stagione invernale 2018/2019 con crociere da 7 notti e possibilità di imbarco il sabato da Dubai e la domenica da Abu Dhabi. A bordo di MSC Splendida è presente l’esclusivo MSC Yacht Club, progettato per gli ospiti più esigenti che desiderano esclusività e privacy. L’MSC Yacht Club, dall’innovativo concept di “nave nella nave”, offre un’area completamente autonoma a prua con ampie vedute sul mare e una gamma di servizi privati ​​tra cui piscina, solarium e ristorante dedicato.

Per ulteriori dettagli sugli itinerari aggiornati da MSC Crociere, visitare: www.msccrociere.it