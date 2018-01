Nanga Parbat, per Tomek Mackiewicz non c’è più nulla da fare: “siamo distrutti, stiamo piangendo”

E’ finita. Per Tomek Mackiewicz non c’è più nulla da fare. “Il tentativo di salvataggio di Tomek non è possibile a causa del tempo. A quell’altitudine la vita dei soccorritori sarebbe in estremo pericolo. E’ per noi una decisione terribile e dolorosa. Siamo distrutti, tutti i nostri pensieri vanno alla famiglia e agli amici di Tomek. Stiamo piangendo“. Così Ludovic Giambiasi ha da pochi minuti comunicato la triste decisione della squadra di soccorso sul Nanga Parbat dove i soccorritori Bielecki e Urubka hanno raggiunto Elisabeth Revol. Torneranno al campo base domattina, meteo permettendo. Intanto hanno rifocillato la donna isolata da giorni a -40°C ad oltre 6.000 metri di altitudine.