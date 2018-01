Nebbia forte a Cortina: sciatore disperso, recuperato

Maltempo e forte nebbia a Cortina, dove uno sciatore si e’ perso nella nebbia mentre faceva un fuoripista, a recuperarlo e’ stato il Soccorso alpino di Cortina d’Ampezzo. L’allarme e’ scattato alle 13.30, quando il 118 ha allertato il Soccorso alpino per uno sciatore tedesco che uscito in neve fresca all’altezza della seggiovia del Bus di Tofana per un tratto in fuori pista nel Valon de Raola era poi finito in un banco di nebbia fitta, incapace di trovare l’orientamento e proseguire. Per fortuna lo sciatore aveva con se’ il Gps e cosi’ una volta individuate le coordinate del punto in cui si trovava, una squadra di soccorritori e’ scesa dall’alto, mentre una risaliva dal basso, finche’ non hanno rintracciato e raggiunto lo sciatore, che hanno quindi riaccompagnato in pista.