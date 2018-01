La nuova follia dei teenagers Usa: mangiare capsule di detersivo 

Nuova follia dei teenagers Usa, l’ultima ‘prova di coraggio’ che corre sui social è a dir poco allarmante: bisogna mangiare le capsule del detersivo per lavatrici, il ‘Tide Pod Challenge’. La Consumer Product Safety Commission, afferma la Cbs, ha lanciato un appello ricordando che l’ingestione del detersivo contenuto può essere fatale. Solo quest’anno, riporta la American Association of Poison Control Centers, ci sono stati 37 casi di intossicazione da capsule tra i teenagers, meta’ dei quali intenzionali.

Lo scorso anno invece sempre in questa fascia di eta’ le segnalazioni erano state 220, di cui il 25% riconducibili al ‘challenge’, di cui sono presenti video su tutte le principali piattaforme social in cui le capsule vengono mangiate o tenute in bocca fino a far uscire sapone.

“Quello che è cominciato come un gioco – afferma Ann Marie Buerkle, che dirige la Consumer Product Safety Commission – ora si è spinto troppo oltre”. L’ingestione delle capsule può portare a vomito, difficoltà respiratorie e perdita di coscienza, con i sintomi più gravi per le persone che hanno delle malattie precedenti, ma le conseguenze possono essere molto peggiori.

Sempre negli Usa sono stati riportati almeno dieci morti per le conseguenze dell’ingestione, di cui due bambini e otto anziani con demenza. Alcune associazioni di consumatori hanno chiesto alle aziende di cambiare l’aspetto delle capsule, rendendole meno attrattive soprattutto per i bambini, con colori meno brillanti.