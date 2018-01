Intense nevicate e alto rischio valanghe in Alto Adige: situazioni critiche in due vallate, turisti bloccati

Le intense nevicate e il rischio valanghe in Alto Adige hanno reso critiche le situazioni in due vallate: a Melago in Vallunga (Alta Val Venosta) una slavina minaccia l’albergo Langtauferer, a circa 1800 metri, dove sono presenti circa un centinaio di persone. E’ che venga effettuata l’evacuazione delle persone tramite elicotteri.

Nelle prossime ore dovrebbe venire riaperta la strada che porta in Val Senales: da domenica sera oltre un centinaio di vacanzieri è bloccato nelle frazioni oltre Madonna di Senales.

Il pericolo valanghe nell’Alto Adige nordoccidentale è “molto forte“, di grado 5, il massimo della scala che parte da 0.