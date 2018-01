Non ricordi i nomi? Ecco il motivo

A chi non sarà capitato di avere vuoti di memoria, non ricordando i nomi? La colpa e’ del lato sinistro del cervello, l’area cruciale per l’espressione verbale della cosiddetta ‘memoria semantica’. E’ quanto emerge da una ricerca guidata dall’Universita’ di Manchester, pubblicata su Cerebral Cortex. Gli studiosi hanno esaminato 41 pazienti a cui, per una epilessia di lunga data, e’ stata asportata una parte del cervello.

Queste persone, che vedevano ridursi gli episodi di crisi epilettiche e in seguito alla chirurgia erano potute tornare a lavoro e ricominciavano a imparare a guidare, sono state sottoposte a test. Sono state mostrate loro delle foto di personaggi famosi, come Brad Pitt o la Regina Elisabetta, chiedendo di dare un nome e, in una seconda fase, di decifrare le loro emozioni.

Meta’ dei partecipanti allo Studio era stata operata al lato sinistro del cervello, nel lobo temporale anteriore; l’altra meta’ nella corrispondente parte del lato destro. I risultati dell’esperimento sono stati confrontati con quelli di altre 20 persone con nessun problema. Come spiega Grace Rice, una delle autrici dello Studio, “la ricerca per la prima volta ha mostrato che, almeno per la memoria semantica, entrambi i lati del cervello svolgono un ruolo importante dal punto di vista visivo e verbale. Ma c’era una differenza quando si trattava di espressione verbale della memoria semantica stessa, che riguardava piu’ la chirurgia sul lato sinistro del cervello”.