Norvegia: testato il 1° sistema di lampioni intelligenti al mondo

L’azienda norvegese Comlight ha testato in Norvegia Motion sensiting street lighting, il 1° sistema di lampioni intelligenti al mondo, volto a ridurre lo spreco energetico nell’illuminazione esterna cittadina, senza compromettere la sicurezza in strada. Parliamo di lampioni che si attivano automaticamente solo non appena rilevano un movimento nell’area circostante, accendendosi, quindi, quando serve, al passaggio di auto o persone nelle vicinanze. Il sistema, sperimentato lungo l’autostrada 155 tra Nes e Hole, a nord di Oslo, ha comportato l’installazione di 220 radar per altrettanti lampioni a led, in grado di rilevare il traffico, regolando, conseguentemente, l’intensitù della luce, aumentata del 20% solo al passaggio di un veicolo, un ciclista o un pedone.

Installato lungo un tratto di 9 km, Motion sensiting street lighting consentirà un risparmio stimato pari a 2100 kWh a settimana, ripagando per intero l’investimento del test in circa 4 anni, con notevole riduzione delle emissioni di anidride carbonica e un utilizzo di energia di molto inferiore rispetto alle sorgenti alogene o fluorescenti. Parliamo, dunque, di un’ottima soluzione in epoca di consumi responsabili e difficoltà economiche generalizzate con la speranza che anche in Italia possano essere adottate soluzioni simili se si pensa che nel nostro Paese un lampione stradale consuma, a seconda dei modelli, tra 540 e 1080 kWh.