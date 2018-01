Due sale di osservazione a 180° e la più grande pista di kart nel mare: Norwegian Cruise Line stupisce con le novità per la stagione 2018-2019

La Norwegian Cruise Line ha annunciato che sarà di nuovo presente alla Fiera Internazionale del Turismo 2018, il più grande appuntamento turistico dell’anno in Spagna, dove presenterà le novità per la stagione 2018-2019. Come principale novità la compagnia ha lanciato la linea Premium All Inclusive, che dà al passeggero una flessibilità ineguagliabile, offrendo ulteriori elementi alle tariffe iniziali. Per esempio, un’ampia selezione di bevande alcoliche Premium (da liquori a birra alla spina o in bottiglia, calici di vino e cocktail, del valore fino a 15 dollari, a birre analcoliche, bibite analcoliche e succhi in tutti i bar, tutte le sale e tutti i ristoranti); succhi, bibite analcoliche e acqua illimitati per i bambini e gli adolescenti; una selezione di caffè speciali Lavazza, serviti in tutti i ristoranti durante gli orari dei pasti, e le spese di servizio, tutto incluso.

La flotta

La novità più grande riguardo alla flotta sarà il lancio ad aprile della Norwegian Bliss. La nave numero 16 della compagnia realizzerà crociere di sette giorni in Alaska durante la sua stagione estiva inaugurale e, a partire da novembre, nei Caraibi orientali. Presenterà grandi novità come due sale di osservazione a 180 gradi, una delle quali in esclusiva per i passeggeri di The Haven, l’area lussuosa a bordo delle navi, la più grande pista di kart nel mare, così come un circuito di combattimento laser all’aperto. Con un peso di circa 167.800 tonnellate lorde, la nave ha una capacità di 4.000 passeggeri.

Le destinazioni

L’Alaska giocherà un ruolo principale. Oltre alla Norwegian Bliss, la Norwegian Jewel realizzerà molteplici itinerari, inclusi viaggi di sette e nove giorni da Seattle, Seward e Vancouver. La Norwegian Cruise Line continuerà a puntare anche sull’Europa, dove tornerà a offrire 5 navi nelle acque europee nel 2018. Un totale di 3 navi partirà dalla Spagna: