Novara scelta come prima sede per il nuovo ciclo di incontri “Dire, fare, riqualificare”

Sarà la città di Novara ad ospitare, il prossimo 30 gennaio, il primo seminario “Dire, Fare, Riqualificare – Grandi opportunità e vincoli per realizzare la Riqualificazione Energetica degli Edifici Esistenti” organizzato da Rete IRENE presso la sede del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Novara, in Via Amico Canobio, 14c.

Un incontro che ha già trovato ampio successo tra il pubblico nel 2017, quando la Rete di Imprese per la Riqualificazione ENergetica degli Edifici lo portò in diverse città italiane, riscontrando grande interesse tra tanti professionisti coinvolti sul tema. Al centro dell’attenzione vi è un argomento di particolare rilevanza: la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente che, purtroppo, nella maggior parte delle città italiane non si contraddistingue certo per competitività, innovazione ed efficienza, risultando invece ormai desueto e poco appetibile. Rete IRENE, al fine di sensibilizzare e coinvolgere sempre più addetti ai lavori su queste tematiche attuali ha scelto di indire un vero e proprio “tour della riqualificazione” che questa volta toccherà la città di Novara e che permetterà ai partecipanti di confrontarsi con professionisti in grado di fornire una visione completa e strutturata circa una tematica ampia e di grande valore.

Fulcro del convegno sarò quello di generare consapevolezza circa i benefit concreti dati dalla Riqualificazione energetica degli edifici esistenti: massimizzazione dell’efficienza, risparmio, incremento della classe Energetica del condominio, aumento del valore e dell’appetibilità commerciale delle unità immobiliari che ne fanno parte; vantaggi a favore di ogni parte coinvolta, dal privato all’Amministratore, dalle aziende del settore all’ambiente. Il seminario, libero e gratuito, che si svolgerà dalle ore 9:00 alle 13:00 permetterà di ottenere 2 CFP e di analizzare case history vincenti, a dimostrazione che Fare riqualificazione è possibile, con vantaggi ragguardevoli per tutti.