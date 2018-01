“Nutritevi dei colori della vita”: la campagna per la promozione dei prodotti ortofrutticoli freschi lancia una sfida ai giovani

Abbattere lo spreco e aumentare il piacere di portare in tavola frutta e verdura, è il tema della conferenza stampa annuale della campagna nazionale di informazione e promozione “Nutritevi dei colori della vita” – promossa da Unaproa e cofinanziata da Unione europea e Stato italiano – in programma giovedì 25 gennaio alle ore 10.30, presso l’Auditorium Sestini dell’Istituto Superiore “Giulio Natta” di Bergamo città, che ha collaborato all’organizzazione dell’evento.

Nonostante oggi frutta e verdura fresca rappresentino una delle principali voci di spesa delle famiglie italiane, lo spreco dei prodotti ortofrutticoli, nel loro percorso dal campo alla tavola, è ancora altissimo. Per questo motivo, Nutritevi dei colori della vita ha voluto lanciare una sfida ai giovani: nel corso della conferenza dal titolo “ABBATTI LO SPRECO E AUMENTA IL PIACERE”, gli studenti del “Natta” presenteranno otto progetti indirizzati a ridurre gli sprechi di frutta e verdura fresca lungo tutto la filiera, dalla coltivazione al consumo casalingo.

Inoltre, la conferenza sarà anche occasione per presentare i risultati conclusivi delle attività d’informazione sui consumatori della campagna di Unaproa negli ultimi sei anni.

“È anche grazie al lavoro di educazione alimentare dei consumatori svolto da campagne come la nostra, che oggi i prodotti ortofrutticoli rappresentano la scelta principale di benessere per le famiglie italiane, ma c’è ancora molto da fare perché il plus valore di frutta e verdura sia pienamente percepito dai consumatori – commenta Antonio Schiavelli, Presidente Unaproa. “Coinvolgere le nuove generazioni ci è sembrato il modo giusto per celebrare il termine della nostra campagna, gettando letteralmente un seme verso il futuro”.