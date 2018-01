Palermo in emergenza idrica: “Non si è pensato in tempo a un piano”

“Non solo l’acqua e’ un’emergenza a Palermo, mi pare che anche i rifiuti siano tra i problemi principali. Emergenze cosi’ gravi mettono in risalto la Sicilia come una delle regioni piu’ a rischio nel nostro Paese sotto il profilo dei diritti negati”. Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, oggi a Palermo per incontrare alcuni dei prossimi candidati alle nazionali, tra cui Erasmo Palazzotto e Antonella Monastra. “Se l’acqua manca – ha aggiunto – non e’ solo un problema di clima ma dimostra che non si e’ pensato per tempo a garantire queste risorse fondamentali”.