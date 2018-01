Pavia, incendio capannone: controlli dell’Arpa in Piemonte

A seguito dell’incendio di un capannone industriale in disuso a Corteleona e Genzone (Pavia), sono in corso controlli dell’Arpa di Alessandria nel territorio della provincia, in relazione alla densa nube di fumo e ha portato all’evacuazione di una frazione. Nell’Alessandrino non si registrano particolari criticità: i venti si soffiano in direzione di Lodi.