Pavia, incendio capannone: il sindaco di Corteolona, “rogo sotto controllo”

“Ora l’incendio è sotto controllo. Non ci sono più fiamme, ma continua ad esserci il fumo perché il materiale bruciato si trova nel capannone, pericolante, e quindi per ora non può essere rimosso“: lo ha dichiarato all’Adnkronos Angelo Della Valle, il sindaco di Corteolona e Genzone (Pavia), in riferimento all’incendio divampato ieri sera in un capannone. “Nessuno è stato evacuato e non è prevista nessuna evacuazione“. “Il capannone era dismesso, ma eravamo stati avvisati che ultimamente si vedeva un via vai di mezzi e per questo noi avevamo segnalato il fatto“.