Ecco come preparare una ceretta bio allo zucchero per pelli delicate

Per affrontare il problema dei peli superflui molte donne ricorrono a diversi metodi per eliminarli completamente. Tante volte la classica cera che acquistiamo o facciamo in un centro specializzato, può dare problemi di irritazione o secchezza della pelle. Un’alternativa pratica e di semplice utilizzo è sicuramente una cera fai da te, economica e soprattutto naturale.La cera bio allo zucchero è utilissima anche come esfoliante naturale, ha azione disinfettante e frena la crescita di batteri che potrebbero causare follicoliti, cioè infezioni della pelle e irritazioni. Come la cera tradizionale, la ceretta bio è utile per eliminare i peli dalle zone intime, gambe e braccia. Può essere applicata anche nelle zone del viso più delicate come i baffetti, da utilizzare in maniera accurata. E’ meno dolorosa della ceretta tradizionale e indebolisce i peli dopo varie applicazioni, non è aggressiva e per questo è indicata particolarmente per pelli sensibili e facilmente irritabili.

Per la preparazione di questa cera occorrono:

200 g di zucchero,

50 g di succo di limone,

50 g di acqua.

Il procedimento per ottenere la cera prevede di mescolare tutti gli ingredienti tra di loro, mettere il composto in un pentolino e fate cuocere a fuoco lento agitando con un cucchiaio durante la cottura. Quando si arriva ad una consistenza cremosa e ad un colore simile al caramello spegni il fornello, travasa il composto in un contenitore di vetro e lasciala raffreddare (ma non troppo, in quanto potrebbe indurirsi e diventare inutilizzabile). E’ molto importante non far bruciare il composto in quanto potrebbe non strappare. Il risultato è una pasta malleabile da applicare direttamente sulla pelle utilizzando un bastoncino, quando si è indurita sulla pelle strappare come una normale ceretta. Il composto che avanza può essere riutilizzato anche le volte successive. Basta scioglierlo a bagno maria prima del successivo utilizzo.