Ecco come preparare delle maschere per il viso con soli due ingredienti

Preparare una maschera per il viso fatta in casa con ingredienti naturali, è un modo facile e veloce per avere la pelle del viso perfetta, sana, luminosa, pulita e sempre giovane. E’ molto importante rigenerare il nostro viso con dei prodotti naturali, capaci di perfezionare la nostra pelle che inevitabilmente con l’avanzare dell’età tende a rovinarsi. Prima di applicare la maschera che preferite, in base anche al tipo di pelle, bisogna lavare la faccia per eliminare le impurità che si depositano sulla pelle (polvere, sudore, trucco). Affinché il trattamento del viso sia efficace, è fondamentale conoscere le caratteristiche della propria pelle, che sia secca, grassa o mista. Utilizzando ingredienti naturali è possibile ridare vita alla pelle e risaltare la sua bellezza; i principali fattori che colpiscono la pelle danneggiandola sono:

Eccessiva esposizione ai raggi solari

Uso eccessivo di sostanze chimiche, come trucchi e saponi

Alcool

Tabagismo

Dieta squilibrata e poco salutare

Utilizzando prodotti naturali potrete preparare direttamente a casa vostra le migliori maschere per il viso. Ecco otto maschere da preparare con soli due ingredienti:

Per un trattamento rigenerativo preparate una maschera utilizzando due cucchiaini di caffè e un cucchiaino di miele; Per un trattamento purificante per la notte preparate il composto con un cucchiaio di latte e un cucchiaio di pomodoro; Per eliminare i punti neri utilizzate due cucchiaini di miele e un cucchiaino di limone; Per la pelle grassa occorrono due cucchiai di aloe vera e un cucchiaino di curcuma; Per liberare i pori utilizzate due cucchiaini di succo di limone e un cucchiaino di albume d’uovo; Per una pelle sana basta utilizzare un cucchiaio di olio di cocco e uno/due cucchiaini di curcuma; Per un colorito luminoso utilizzare due cucchiai di succo di limone e due cucchiai di yogurt; Per una maschera anti acne preparare un cucchiaio di miele e un cucchiaio di cannella. Tutti gli ingredienti di ogni singola maschera vanno amalgamati bene per poi utilizzarli direttamente sul viso massaggiando delicatamente e facendola agire per circa 20 minuti.