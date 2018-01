Ricerca: almeno 86 persone trattate con l’editing genetico

Le “forbici genetiche” Crispr impiegate per il ‘taglia e incolla‘ del Dna sono state usate ripetutamente in Cina su pazienti con Hiv, leucemia e vari tipi di tumore: stando a quanto riferisce il Wall Street Journal, dal 2015 almeno 86 persone sono state trattate in Cina con la Crispr, una tecnica usata per la prima volta su cellule di un paziente con Hiv in Usa nel 2009 e di nuovo per modificare le cellule direttamente nel corpo di un altro malato nel novembre 2017.

I medici dell’Hangzhou Cancer Hospital guidati da Wu Shixiu hanno utilizzato un virus modificato per tagliare e incollare il Dna: è un metodo preciso, veloce ed a basso costo. Al momento i trial sugli animali hanno mostrato che potrebbe essere usata per contrastare Hiv, tumori, malattie del sangue e patologie rare.

In Cina “ci sono meno restrizioni“, ha spiegato lo stesso Wu al quotidiano, ma è anche vero che i dati che arrivano sono impressionanti ma non ancora perfetti: secondo il Wsj si sarebbero verificati almeno 15 decessi fra i pazienti coinvolti nel trial, circa la metà dei quali direttamente collegati alla terapia genica.