Rischio valanghe, centinaia di turisti bloccati in Val Senales per il forte vento

Alcune centinaia di turisti sono attualmente bloccati in Val Senales, in Alto Adige, perche’ la strada d’accesso e’ stata chiusa per pericolo valanghe. Sono rimasti isolati cosi’ la frazione Madonna di Senales e le localita’ Maso Corto, Vernago e Casera di Fuori. I tecnici della Provincia sono sul posto per valutare un distacco pilotato della neve per poter riaprire la strada al piu’ presto possibile. Per i turisti, soprattutto italiani, tedeschi, austriaci e polacchi, si allunga cosi’ il soggiorno in Val Venosta, anche se alcuni dovrebbero riprendere il lavoro gia’ da domani. Dopo le ultime nevicate di stanotte, oltre alla strada provinciale per la val Senales da Certosa in poi sono state chiuse per pericolo valanghe anche la strada provinciale Vallelunga da Curon in poi e la strada tra Resia e Roja. Dall’Alta Val Venosta fino alla cresta di confine centrale il pericolo valanghe e’ forte di grado 4 su 5.