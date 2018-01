Spazio: ritrovato il satellite NASA Image scomparso da 13 anni

L’astrofilo Scott Tilley, mentre scandagliava il cielo a caccia di segnali radio di satelliti spia, ha ritrovato il satellite della NASA Image (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration), progettato per l’osservazione della Terra, scomparso da ben 13 anni. Successivamente è arrivata la conferma ufficiale dell’Agenzia spaziale statunitense, che ha stabilito un primo contatto attraverso 5 sue antenne.

Lanciato nel 2000 e progettato per operare due anni, Image ha trasmesso dati fino al 2005, quando ha interrotto le comunicazioni. La sua missione era studiare la magnetosfera.

La NASA sta ora tentando di mettersi in contatto con Image, nel tentativo di recuperare dati: si tratta di un’impresa molto difficile, in quanto la tecnologia usata dal satellite è ormai superata ed è come se il dispositivo parlasse una lingua pressoché sconosciuta.

Patricia Reiff, membro dello staff scientifico originale della missione, ha dichiarato: “La Nasa, attraverso l’Universita’ di Berkeley, sta tentando di mettersi in contatto con Image grazie a un vecchio software. Speriamo di recuperare i suoi dati: Image ha infatti un punto di vista privilegiato per l’osservazione delle aurore“.