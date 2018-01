Frammenti di vetro in confezioni di Sushigari, un prodotto a base di zenzero in barattolo, della ditta Sushi Daily provenienti dalla Cina. La segnalazione viene dal sistema di allerta RASFF del Regno Unito. Il ministero della Salute italiano ha diramato un alert invitando chi ha in dispensa il lotto oggetto di allerta (il 18081 con scadenza 2 giugno 2018) a non consumarlo.