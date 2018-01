Salute: i consigli per un 2018 in forma

Passata l’Epifania, lasciate alle spalle le festività natalizie, la parola d’ordine è un 2018 in forma, seguendo semplici consigli. In primis, è necessario curare l’alimentazione, senza esagerare con grassi, sale e zuccheri. Bevete da 1,5 a 2 litri d’acqua al giorno, consumando verdura di stagione cruda o poco cotta (finocchi, carciofi, cavolfiori, cavoli, broccoli) e frutta fresca (arance, mandarini, kiwi). Niente digiuni prolungati, diete last minute o restrittive; si a tisane diuretiche (es. tarassaco, cavolo mariano, betulla ecc), spezie come zenzero e curcuma ma anche carni magre, pollame, pesce, legumi, cereali integrali, uova e frutta secca, tra cui le preziosissime noci. Lavatevi spesso le mani con acqua e sapone, almeno per 20 secondi, per evitare la diffusione di germi e di ammalarsi, attenzione agli sbalzi di temperatura e alla sicurezza in auto (mai guidare dopo aver bevuto alcolici, indossando sempre le cinture di sicurezza e mettendo i bimbi negli appositi seggiolini).

Imparate a gestire lo stress, non fumate, vaccinatevi e sottoponetevi a regolari controlli periodici per monitorare il vostro stato di salute. Attenzione ai piccoli in giro per casa, non lasciando alla loro portata giochi potenzialmente pericolosi, oggetti che possono essere facilmente ingeriti o smontabili; tenendo lontano i bambini da fonti di calore pericolsoi come camini, stufe, fornelli accesi e candele. Inoltre dormite almeno 7 ore a notte, in quanto il sonno insufficiene è associato a malattie e condizioni croniche come diabete tipo 2, patologie cardiovascolari, obesità, depressione.

Al bando la sedentarietà, praticando una regolare attività fisica (mezzora al giorno di camminata per 3 volte a settimana, ad esempio) per distrarsi, relazionarsi, sentirsi più energici e in forma. Infine, ma solo per elenco, sorridete di più. La risata è un autentico elisir cardiaco, una ginnastica per i polmoni, un’immunostimolante e naturalmente un potente antidepressivo a costo zero.