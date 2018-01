San Valentino in benessere, proposte di massaggi e trattamenti: Dolomiti e Val d’Orcia

Hotel La Perla di Corvara, Alta Badia, Dolomiti

Del circuito Leading Hotel of the World, dal cuore delle Dolomiti altoatesine, accoglie nella sua spa dal sapore tipicamente ladino con un menu wellness che unisce tradizioni locali e le più richieste manualità e formulazioni di respiro internazionale.

Il trattamento di coppia AMARSI insegna alla coppia come scambiarsi attenzioni ed emozioni sensoriali, prendendosi cura l’un l’altro. un massaggio che coinvolge mente, corpo e anima, lasciandosi trasportare dagli aromi naturali.

60 minuti – € 120

Albergo Posta Marcucci, Bagno Vignoni, Toscana

Un hotel storico termale che accoglie le naturalmente benefiche acque della sorgente sotterranea che alimenta la vasca centrale dell’antico borgo in due panoramiche piscine esterne affacciate sulla natura della Val d’Orcia.

Il massaggio di coppia INSIEME è un momento di tranquillità e armonia da trascorrere fianco a fianco con chi si desidera. Avvolgente ed amorevole, per una più naturale e tranquilla armonia dei sensi, con manualità e gesti lenti che coccolano con ingredienti naturali e acqua termale.

50 minuti – € 150

