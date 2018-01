Maltempo, forte vento in Sardegna: albero centra auto al semaforo, tragedia sfiorata. Danni e feriti in tutta la Regione

Tragedia sfiorata oggi pomeriggio in piazza d’Armi a Cagliari. Il forte vento di maestrale ha sradicato un pino imponente che ha centrato in pieno un’auto in transito all’altezza di un semaforo. Il conducente, un agente di polizia, e’ rimasto lievemente ferito. L’episodio e’ avvenuto poco dopo le 14.30. L’albero con tutte le fronde si e’ abbattuto sulla strada facendo crollare il semaforo e investendo la vettura che stava transitando in quel momento. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, gli agenti della polizia municipale e un’ambulanza del 118, oltre ai colleghi dell’agente. Il poliziotto e’ stato trasportato al Policlinico di Monserrato con una lieve ferita alla testa e un trauma toracico. Le sue condizioni non sono gravi. A causa del vento, con raffiche fino a 100 chilometri all’ora, altri alberi e rami sono caduti in viale Merello, via Dante e a San Michele; pali dell’illuminazione e semafori pericolanti lungo la Statale 554; cassonetti su vetture in diverse zone della citta’. Centinaia le chiamate ai centralini di vigili del fuoco e polizia municipale per segnalare disagi e chiedere interventi.

C’e’ anche un vigile del fuoco ferito – oltre al poliziotto la cui auto e’ stata centrata da un grosso pino – durante gli interventi di oggi per alberi sradicati dalle forti raffiche di maestrale a Cagliari, ma anche in gran parte della Sardegna. Il pompiere stava tagliando un albero quando un ramo lo ha colpito sul petto. E’ stato trasportato in ospedale da un’ambulanza del 118: le sue condizioni non sono gravi, per lui sette giorni di prognosi. Complessivamente sono stati 110 gli interventi svolti oggi in citta’ dai vigili di Cagliari.

A Cagliari il maestrale ha raggiunto i 130km/h, a Villacidro i 127km/h, a Olbia i 98km/h. Tetti scoperchiati, alberi, cartelloni pubblicitari e pali dell’illuminazione pubblica abbattuti. Danni e disagi anche nel Nuorese e in Ogliastra per le forti raffiche di vento che sferzano la Sardegna e che hanno tenuto impegnati dalle prime ore della mattina tutte le squadre dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Nuoro. I pompieri sono stati impegnati nella messa in sicurezza delle strade, degli edifici pubblici e delle abitazioni private non solo nel capoluogo barbaricino ma in vari paesi della provincia e dell’Ogliastra.