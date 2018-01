Le sigarette elettroniche sono ormai considerati da molti un metodo o almeno un aiuto per smettere di fumare, ma secondo uno studio dalle National Academies of Science, Engineering and Medicine potrebbero spingere i giovani a provare le vere e proprie sigarette di tabacco.

Salute: le sigarette elettroniche possono spingere i giovani al fumo

