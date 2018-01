Smog: dalla Commissione Europea 10 giorni a 9 Paesi per presentare nuove misure

La Commissione Europea ha dato 10 giorni di tempo ai Paesi dell’Unione Europea interessati perché presentino misure di miglioramento della qualità dell’aria, se vogliono evitare il deferimento alla giustizia europea: lo ha reso noto il portavoce della Commissione, Margaritis Schinas, dopo che il commissario per l’Ambiente, Karmenu Vella, ha tenuto una riunione in cui erano convocati nove Stati. Vella, ha spiegato Schinas, ha segnalato “una data limite agli Stati membri, sino alla fine della settimana prossima, per completare i loro dossier, per poter evitare un ricorso davanti alla Corte di giustizia dell’Unione europea“. “L’unica cosa che può impedire la Commissione vada davanti al tribunale è se le misure che i Paesi metteranno sul tavolo saranno sufficienti a rispondere ai loro obiettivi senza ritardo“, ha spiegato Vella.

I nove Paesi convocati sono Germania, Spagna, Francia, Ungheria, Italia, Repubblica Ceca, Romania, Regno Unito, Svlocchia.