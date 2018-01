A Milano le concentrazioni di particelle sottili PM10 sono salite sopra la soglia di guardia (50 mg/mc) in città e in provincia: le centraline Arpa ieri hanno rilevato valori pari a 67 mg/mc a Città Studi, 79 in via Senato e 74 al Verziere. A Limito di Pioltello valori pari a 75 mg/mc.

Il record negativo è stato toccato a Magenta, nell’hinterland del capoluogo lombardo, con ben 82 migrogrammi per metro cubo.