Sosteniamo la ricerca con le “Arance della salute” AIRC

Sabato 27 gennaio l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro torna in 2.500 piazze italiane per distribuire il frutto simbolo del suo impegno. Le arance sono il frutto per eccellenza della salute e di un’alimentazione sana e protettiva grazie alle sue straordinarie proprietà. L’idea di questa iniziativa è stata della volontaria Maria Carla Borghese, che ha avuto la brillante idea di distribuire arance per raccogliere fondi a favore della ricerca sul cancro. Dal 1990 la campagna si è diffusa su tutto il territorio nazionale, moltiplicando le città coinvolte e i quantitativi di arance, fino a raggiungere oggi la cifra record di 2.500 piazze e oltre 600 scuole, con circa 615.000 chili di arance distribuite. Come dicevamo, le arance sono il simbolo della salute, grazie al contenuto di antociani, sostanze antiossidanti, capaci di contrastare l’insorgere di forme tumorali.

Quindi cosa aspettiamo, con una donazione di 9 euro riceveremo una reticella da 2,5 kg di arance e una speciale Guida con sane e gustose ricette e tante informazioni per adottare una corretta alimentazione. Contribuiamo con un gesto concreto a costruire un futuro sempre più libero dal cancro.

Sabato 27 Gennaio scegliamo le Arance della Salute per sostenere concretamente il lavoro dei 5 mila ricercatori AIRC impegnati a rendere il cancro sempre più curabile.

Per trovare le piazze sostenitrici di questa iniziativa andate sul sito www.airc.it/trovapiazza oppure contattate il numero speciale 840 001 001*.