Spazio, Ariane 5: “Entrambi i satelliti in orbita”

Sono nella posizione orbitale prevista entrambi i satelliti lanciati il 25 gennaio a bordo dell’Ariane 5, del quale si era perso il segnale poco dopo il lancio dalla base europea di Kourou (Guyana Francese). Lo rende noto la societa’ Arianespace, che gestisce i lanci, citando le due aziende private proprietarie dei satelliti per le telecomunicazioni: la Ses per il satellite Ses-14 e Yahaset per il satellite Al Yah 3.

“Secondo le prime indagini – si legge ancora nella nota di Arianespace – il problema potrebbe essere stato causato da una deviazione nella traiettoria”. Il lancio era avvenuto come previsto alle 23,20 italiane, ma dopo 9 minuti e 25 secondi le stazioni di Terra avevano perso i contatti con il lanciatore. Tuttavia entrambi i satelliti sono stati rilasciati in orbita e i loro segnali sono stati acquisiti dai rispettivi centri di controllo.