Spiritualità e avventura: l’India presenta la sua offerta turistica a Bit 2018

L’Ufficio Nazionale del Turismo Indiano conferma la sua partecipazione a BIT 2018, in programma dall’11 al 13 febbraio a Milano, dove presenterà la sua offerta turistica, tra spiritualità e adrenalina.

Da sempre l’India è meta privilegiata di viaggiatori alla ricerca di tranquillità e meditazione: dalle pratiche ayurvediche del Kerala ai corsi di yoga nei numerosi ashram sparsi per il paese, fino agli itinerari alla scoperta dei luoghi sacri del buddismo. Inoltre, possiede un ricco e variegato patrimonio naturale e culturale che offre opportunità uniche per il turismo. L’architettura dei templi, dei palazzi e delle fortezze, la grandezza delle sculture e dei monumenti, la bellezza dei dipinti insieme all’incredibile offerta manifatturiera, contribuiscono a garantire un’esperienza di viaggio memorabile.

L’India, però, possiede anche un’anima sportiva e avventuriera; lo dimostrano le numerose attività ad alto tasso adrenalinico che attirano diverse tipologie di viaggiatori. Per questo motivo il Ministero del Turismo ha deciso di celebrare il 2018 come “l’Anno del Turismo d’Avventura in India”: l’obiettivo è quello di promuovere l’India come destinazione per tutto l’anno, attirando in modo continuativo turisti con interessi specifici.

Le previsioni del turismo indiano sono sicuramente molto promettenti, con una recente crescita degli arrivi di turisti stranieri. Nel 2016, l’India ha registrato 8,80 milioni di turisti stranieri con un aumento del 9,7%. L’obiettivo primario è quello di continuare a registrare un tasso di crescita del 10% negli arrivi turistici internazionali nei prossimi 3 anni, attraverso un approccio su più fronti che comprenda strategie di marketing proattive in collaborazione con gli stakeholder dell’industria turistica.

Il servizio Visa e-tour (e-TV) è stato ora esteso a 162 paesi, tra cui l’Italia dallo scorso aprile 2017. Una delle priorità del governo indiano è garantire la sicurezza dei turisti che viaggiano in India, sia nazionali che internazionali. Diverse misure sono state prese in questo senso e il lancio della linea telefonica gratuita 24×7 disponibile in 12 lingue, comprese le principali europee, è un grande passo in questa direzione.

Novità anche dal punto di vista tecnologico per quanto riguarda il sito internet internazionale Incredible India. Il Ministero del Turismo, infatti, ha avviato un processo di aggiornamento del portale online per fornire ai visitatori un’esperienza di fruizione dei contenuti molto più avanzata che sfrutterà le ultime tendenze in fatto di tecnologia. Nuove sezioni, maggior personalizzazione e una partnership con Google Arts & Culture che porterà allo sviluppo di contenuti interattivi come video a 360°, visite virtuali ai musei e tante altre funzioni.