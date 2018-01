Taranto: oggi Wind Day, scuole chiuse al rione Tamburi

“Ai sensi del Piano contenente le prime misure di intervento per il risanamento della qualità dell’aria nel quartiere Tamburi (TA) per gli inquinanti PM10 e benzo(a)pirene, approvato con DGR n. 1944 del 2/10/2012, e dei connessi adempimenti previsti a carico delle Aziende interessate, si comunica che in data 22/01/2018 è previsto un wind-day“: lo spiega in una nota Arpa Puglia. Scattata quindi l’ordinanza che il sindaco di Taranto ha firmato lo scorso ottobre, che dispone la chiusura delle scuole nelle giornate di Wind Day nel rione Tamburi in quanto il vento – ma soprattutto le polveri dallo stabilimento Ilva – impediscono di aprire le finestre e di areare gli ambienti scolastici.

Per il resto della popolazione e le altre attività del rione Tamburi valgono le raccomandazioni precauzionali suggerite dall’Asl di Taranto attraverso il protocollo varato nel 2012.