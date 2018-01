Tecnologia, Microsoft conferma: PC più lenti con l’aggiornamento dei processori

A pochi giorni delle dichiarazioni di Intel che aveva parlato di impatto “non significativo” per la maggior parte degli utenti, arriva l’ammissione di Microsoft: gli aggiornamenti di sicurezza per arginare le vulnerabilità dei processori possono avere un impatto “significativo” sulle prestazioni dei computer e dei server, anche quelli più recenti.

Amd, altro produttore coinvolto nella falla sui chip, ha definito l’impatto “trascurabile“, mentre secondo Apple gli aggiornamenti “non hanno comportato una riduzione misurabile delle prestazioni“.

I bug – ribattezzati Meltdown e Spectre – in pratica possono permettere ad hacker di penetrare in qualsiasi computer degli ultimi dieci anni, ma anche in smartphone e tablet di qualsiasi marca, accedendo a password e dati sensibili. In dettaglio il ‘buco’ Meltdown può rendere vulnerabile qualsiasi processore prodotto dalla Intel dal 1995 e la soluzione potrebbe rallentare la velocità operativa fino al 30%.

Quanto a Spectre colpisce anche i processori più moderni realizzati oltre che da Intel, da AMD e ARM: secondo gli analisti sfruttare questa falla è più difficile, ma la soluzione è anche più difficoltosa.