Tecnologie sempre più parlanti, previsto boom di acquisti via “voice”

Secondo il report di Capgemini dal titolo ‘Conversational Commerce: Why Consumers Are Embracing Voice Assistants in Their Lives’, le tecnologie saranno sempre più parlanti e nei prossimi anni è previsto un vero e proprio boom degli acquisti on line tramite voice. Il rapporto (al quale hanno preso parte oltre 5.000 clienti tra Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Germania) si è soffermato su come i consumatori utilizzano gli assistenti vocali e quali opportunità offrono alle aziende per connettersi con i propri clienti: è emerso che, nei prossimi tre anni, gli assistenti vocali diventeranno la modalità predominante di interazione tra i consumatori, e coloro che utilizzano la tecnologia per fare acquisti saranno disposti a spendere il 500% in più attraverso questa nuova forma di interazione rispetto ai livelli attuali.

La ricerca ha evidenziato che oggi circa un quarto degli intervistati (24%) preferirebbe utilizzare un voice assistant anziché un sito web. Tuttavia, si stima che nei prossimi tre anni questa percentuale crescerà fino a raggiungere il 40% e quasi un terzo – 31% – interagirà con un’assistente vocale invece di recarsi in un negozio fisico o presso una filiale bancaria, rispetto al 20% odierno.