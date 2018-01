Tempesta Eleanor in Francia: stimati 200 milioni di euro di danni 

“A livello rigorosamente materiale, siamo in linea con le classiche tempeste invernali con molti danni, ma di lieve entità, finestre rotte, camini scoperchiati”, ha sottolineato Stéphane Pénet, funzionario di FFA. Si tratta di una stima di 200 milioni di euro, “un importo che può essere considerato piuttosto modesto rispetto ad altre tempeste che hanno attraversato la Francia”, ha precisato Pénet.

Il passaggio in Francia delle tempeste Carmen e Eleanor ha causato più di 150.000 danni, per un costo stimato di circa 200 milioni di euro, secondo una stima iniziale della Federazione francese delle assicurazioni (FFA).

