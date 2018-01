Tempesta Friederike: in Germania ripartono i primi treni

All’alba hanno ripreso a circolare i primi treni in Germania, dopo che il traffico ferroviario è stato bloccato a causa della tempesta Friederike: “I primi treni a lunga percorrenza sono in viaggio“, ha detto alla Dpa un portavoce della società di trasporto ferroviario Deutsche Bahn, sottolineando però che servirà ancora tempo per ripristinare il servizio.

La tempesta Friederike ha investito il Nord Europa con forti nevicate e venti che hanno soffiato in media a 130 km/h, raggiungendo in Germania picchi di 200 km/h, e provocando la morte di dieci persone (6 in Germania, due nei Paesi Bassi, uno in Belgio e uno in Italia).