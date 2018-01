Una scossa di terremoto magnitudo 5 è stata rilevata alle 20:59 UTC nord dell’Algeria: lo rende noto l’istituto geofisica statunitense USGS, secondo cui il sisma ha avuto ipocentro a 13,2 km di profondità ed epicentro a 11 km sudovest da El Affroun.

Non si segnalano danni a persone o cose, anche se la scossa è stata nettamente avvertita anche nella capitale Algeri, circa 50 km a nord dell’epicentro. Numerose persone si sono riversate in strada per paura di crolli.