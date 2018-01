Terremoti Toscana: Comune di Camaiore, “le scuole rimangono aperte”

“A conclusione del giro di verifiche non sono comunque stati riscontrati danni di alcun tipo. Non e’ stata inoltre evidenziata la necessita’ di procedere a ordinanze di chiusura, anche in considerazione della lieve entita’ del sisma, pertanto le scuole sono e rimangono regolarmente aperte“: lo spiega in una nota il Comune di Camaiore (Lucca) dove, alle 08:09 di questa mattina l’INGV ha registrato un terremoto magnitudo 2.1. “Si e’ immediatamente attivato il protocollo di verifica di eventuali danni alle strutture di scuole ed edifici pubblici attraverso una serie di controlli promossi dall’Ufficio tecnico e dall’ufficio di protezione civile. Squadre di tecnici hanno compiuto accertamenti sin dai minuti successivi alla scossa nei vari plessi scolastici del territorio“.