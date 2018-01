Inaugurata l’area Sae di Passo Treia, in provincia di Macerata: sono state consegnate oggi 8 casette. “Questa giornata e’ un bel momento per la comunita’ di Treia. Sono state consegnate abitazioni provvisorie ma di grande qualità per ripartire lungo un percorso di rientro alla normalità,” ha dichiarato il presidente della Regione Luca Ceriscioli, presente alla cerimonia.