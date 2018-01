Treatwell assegna il Premio del Pubblico: i saloni hair & beauty più amati in Italia

Treatwell – il più grande portale online in Europa per la prenotazione di trattamenti di bellezza e benessere – tira le somme dell’anno appena concluso, annunciando i nomi dei due saloni di bellezza italiani che si sono aggiudicati il Premio del Pubblico Treatwell 2017. Il riconoscimento è stato assegnato direttamente dai consumatori, chiamati a votare il proprio centro preferito tra i parrucchieri, i centri estetici e le spa meglio recensiti sul portale.

I vincitori del Premio del Pubblico 2017 sono:

Hair Gloss

Via Paolo da Cannobio, 8 – 20122 Milano

Il salone del cuore dei milanesi si trova a due passi dal Duomo, il simbolo della città. Hair Gloss, già premiato dagli utenti con un punteggio pari a 4,7 su Treatwell, conferma la sua popolarità grazie ai voti dei clienti, che del salone apprezzano in particolare la professionalità e cortesia dello staff esperto e creativo, l’ambiente accogliente e moderno e la vasta offerta di trattamenti per la cura e la bellezza dei capelli.

Studio 251

Via Nomentana, 251/A – 00161 Roma

In vetta alle preferenze dei romani spicca Studio 251, forte di un’esperienza trentennale nella cura dei capelli. Situato nei pressi di Villa Torlonia, Studio 251 ha conquistato i clienti della capitale con trattamenti personalizzati, prodotti e tecniche d’avanguardia e un’atmosfera piacevole e informale. Con un punteggio pari a 4,6 su Treatwell, Studio 251 ha guidato con professionalità e competenza i clienti alla scoperta o alla valorizzazione del proprio stile personale, ottenendo così il Premio del Pubblico Treatwell 2017.

L’iniziativa, alla sua prima edizione in Italia, è volta a premiare l’eccellenza dei professionisti che fanno parte del network della piattaforma e rispecchia appieno la mission di Treatwell di offrire sempre la migliore esperienza beauty, permettendo agli utenti di esprimere liberamente se stessi e le proprie opinioni.

Il premio è stato assegnato direttamente dagli utenti della piattaforma, i quali hanno votato il proprio centro di bellezza e benessere preferito tramite un’apposita sezione del sito. La rosa dei candidati vedeva protagonisti i saloni di parrucchieri, i centri estetici e le spa Top Rated 2017, ovvero i meglio recensiti sul portale. Per i professionisti della bellezza le recensioni costituiscono un elemento cruciale per distinguersi agli occhi dei consumatori che, a loro volta, hanno a disposizione un utile strumento per orientare le proprie scelte. Le oltre 15.000 recensioni presenti sul sito italiano di Treatwell sono veritiere e pubblicate a seguito di un’effettiva esperienza del cliente presso il salone,

“Con il Premio del Pubblico 2017 Treatwell conferisce al cliente il ruolo di protagonista e apre importanti possibilità in termini di visibilità per i saloni che scelgono di far parte della piattaforma” commenta Filippo Santoro, Country Manager di Treatwell Italia. “Garantire un servizio di alto livello è per noi fondamentale: monitoriamo costantemente i giudizi degli utenti e ci assicuriamo che i partner rispecchino precisi standard qualitativi al fine di assicurare un’esperienza beauty sempre perfetta”.

